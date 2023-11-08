«Она видит меня другим»: Баста трогательно обратился к своей жене со сцены в Дубае

Рэпер Баста в рамках Big Art Festival, который традиционно проходит в Дубае, со сцены обратился к своей жене Елене. Об этом пишет «СтарХит».

«Песню «Чистый кайф» я посвящаю своей любимой. Я написал ее, когда мы познакомились. А в этом году будет 16 лет, как мы вместе. Мне нравится, когда моя жена приходит на концерты, она видит меня другим, не таким, как в жизни, потому что мы живем обычной человеческой жизнью. Я тебя очень люблю!» — подчеркнул Баста.

Артист женился на своей возлюбленной Елене Пинской 12 июня 2009 года. Рэпер — верующий человек, он убедил супругу обвенчаться после росписи в ЗАГСе. Бизнесвумен отмечала, что сначала скептически отнеслась к этой идее, но, вникнув в суть таинства, ни разу не пожалела об этом решении и поблагодарила мужа за настойчивость. 3 декабря 2009 года у пары родилась дочь Мария, а 21 января 2013 года появилась Василиса.

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