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Дмитрий Певцов раскрыл отношение к Моргенштерну* после интервью Собчак

Актер Дмитрий Певцов назвал Моргенштерна недоумком после интервью с Собчак

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью «Абзацу» назвал рэпера Моргенштерна «маленьким недоумком» после интервью музыканта журналистке Ксении Собчак.

«Я считаю, что не буду тратить свое время и мысли на маленьких недоумков, которые без мата не умеют разговаривать. Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени. Если он нарушил закон, он должен отвечать по закону. А все, что он говорит, и его главный интервьюер никакого доверия у меня не вызывают», — высказался Певцов.

Накануне рэпер в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что мог бы последовать примеру Ромы Зверя, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта. При этом депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что если Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) все-таки компрометировал ВС РФ, он может вернуться на родину только в случае готовности понести наказание.

В мае министерство юстиции России внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант заявил, что был крайне удивлен решением Минюста.

Ранее Лариса Долина назвала неожиданным успех песни «Погода в доме».

*  признан в РФ иностранным агентом
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