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США не планировали диалога с РФ по безопасности и обходили ограничения ДОВСЕ

Антонов: США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности

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Wong Maye-E/AP

США не собирались выстраивать диалог с Россией по коллективной безопасности и обходили групповые ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передают РИА Новости.

«Разговор по существу в планы Вашингтона не входил», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что американские власти «уверовали в собственную безнаказанность», поэтому ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ.

Дипломат напомнил, что Вашингтон открыто ввязался в гибридную войну с Россией «руками украинцев». Антонов обратил внимание, что в подобных условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемо с точки зрения национальных интересов РФ.

Накануне в НАТО отреагировали на выход России из ДОВСЕ. Альянс призвал государства, которые разделяют принципы прозрачности и взаимности, присоединиться к усилиям по повышению предсказуемости стабильности в евроатлантическом регионе.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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