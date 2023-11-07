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Лариса Долина назвала неожиданным успех песни «Погода в доме»

Певица Долина призналась, что не предполагала успеха хита «Погода в доме»

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Певица Лариса Долина исполнила свой хит «Погода в доме» на концерте к столетию со дня рождения сочинившего текст этой песни поэта, народного артиста России Михаила Танича. В беседе с utro.ru она объяснила успех композиции.

«Мы знали, что эта песня будет популярной, но не предполагали, что станет таким хитом, который вся страна будет петь десятилетиями. Я от нее не устала за столько лет», — отметила Долина.

«Погоду в доме» Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Долиной в 1996 году. Вдова поэта Лидия Козлова рассказывала, что песню Танич посвятил ей и сперва первая строчка в оригинале звучала так: «Какой прогноз у нас сегодня, Лида?» Позже последнее слово заменили на «милый».

По словам Долиной, при жизни Михаила Танича она была вхожа в его дом, а теперь поддерживает теплые отношения и с его вдовой.

Недавно врач-косметолог Наталья Михайлова предположила, что 68-летней Ларисе Долиной, возможно, сделали несколько операций.

Ранее солист «Непары» Александр Шоуа объяснил, почему не присутствовал на родах жены.

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