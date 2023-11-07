Солист «Непары» объяснил, почему не присутствовал на родах жены

Солист дуэта «Непара» Александра Шоуа объяснил, почему не присутствовал на родах супруги в августе 2023 года. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Шоуа, перед рождением сына Аарона он привез жену Наталью в больницу, а сам поехал на выступление.

«Моя жена сказала: все, я рожаю. Я ответил — до свидания, позвоните, когда закончите, расскажите, кто родился и как. Почему на родах не присутствовал? Это таинство! Муж не должен это видеть, закон такой. Не занимайтесь такими вещами. И тем, кто будет с вами рядом, никогда не позволяйте присутствовать», — порекомендовал он.

Процесс родов он назвал травмирующим опытом для мужчины, способным спровоцировать панику.

«Мужчина только при температуре 37,2 способен понять, что такое рожающая женщина. Мужик в принципе паникер. Если вы его в принципе приведете на эту процедуру, он в жизни к вам больше не подойдет», — заверил он.

Сын Аарон был зачат естественным путем после двух ЭКО. Супруга певца после рождения дочери Таисии публично признавалась, что мечтала о втором ребенке, но долго не могла забеременеть.

Для исполнителя этот ребенок стал третьим, от первого брака у него есть дочь Майя.

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