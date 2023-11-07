Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россию

Певец Валерий Леонтьев не возвращается в Россию из Майами, куда он уехал к своей супруге Людмиле Исакович незадолго до начала военной операции на Украине, потому что не понимает происходящих в стране событий. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал его друг, заслуженный деятель искусств России Михаил Герцман.

«Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично», — сказал Герцман.

По его мнению, 74-летний артист вряд ли вернется к активной концертной деятельности.

«Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием», — отметил друг певца.

В начале января близкий друг Леонтьева говорил, что уехавший в США певец за последний год пережил две операции. По его словам, он практически никуда не выходит из своей виллы. Отмечалось, что у музыканта в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, что Валерий Леонтьев в США «занимается собой».