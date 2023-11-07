Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Друг Валерия Леонтьева рассказал, почему певец не возвращается в Россию

Друг Леонтьева Герцман: он вряд ли вернется к активной концертной деятельности

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев не возвращается в Россию из Майами, куда он уехал к своей супруге Людмиле Исакович незадолго до начала военной операции на Украине, потому что не понимает происходящих в стране событий. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал его друг, заслуженный деятель искусств России Михаил Герцман.

«Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. Лет же ему прилично», — сказал Герцман.

По его мнению, 74-летний артист вряд ли вернется к активной концертной деятельности.

«Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он попел бы с удовольствием», — отметил друг певца.

В начале января близкий друг Леонтьева говорил, что уехавший в США певец за последний год пережил две операции. По его словам, он практически никуда не выходит из своей виллы. Отмечалось, что у музыканта в Майами есть двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, что Валерий Леонтьев в США «занимается собой».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий