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Валя Карнавал об инсульте мамы: «Никогда не было так страшно»

У мамы певицы Вали Карнавал случился инсульт на отдыхе

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Karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валя Карнавал призналась в Telegram-канале, что у ее матери случился инсульт во время их совместного отдыха.

«Сейчас мама под наблюдением врачей, а этот день я никогда не смогу вычеркнуть из своей жизни», — отметила звезда.

Карнавал заявила, что состояние родительницы ухудшилось, когда она снимала катающуюся на вейксерфе дочь с друзьями. Они сразу же отправились на берег, но в пути женщину парализовало, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и у нее полностью пропала речь.

«Все 40 минут до приезда скорой помощи я и мои друзья растирали тело мамы руками прямо на берегу, чтобы избавить от судорог. Это время показалось мне вечность. Мне никогда в жизни не было так страшно. Я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной...» — вспомнила блогерша.

В 2021 году The Voice сообщал, что мать Вали Карнавал живет в селе Новобатайск, однако часто ездит с дочерью в отпуск. Женщина трудилась на птицефабрике. Отца артистки не стало, когда ей было 13 лет. Через год мать Карнавал вновь вышла замуж.

Ранее сообщалось, что худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с инсультом.

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