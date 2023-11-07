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Киркоров станцевал стриптиз для Ирины Винер в Дубае

The Voice: певец Филипп Киркоров признался в любви Ирине Винер

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров станцевал стриптиз во время своего выступления на фестивале Best Music Fest в Дубае, а перед этим музыкант признался в любви тренеру Ирине Винер. Об этом сообщает The Voice.

«Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», — обратился к 75-летней Винер исполнитель, опустившись на одно колено.

Он добавил, обращаясь к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России, что у нее всегда был хороший вкус.

«В вашем лице я хочу поприветствовать всех женщин... Боже, сколько вас, красивых!» — подчеркнул Киркоров.

После, заявляет The Voice, музыкант станцевал стриптиз на сцене. Он снял свой красный пиджак и демонстративно отбросил его. Помимо этого, Киркоров снова повернулся спиной к зрителям и стал делать движения ягодицами, а также вышел на сцену с короной.

В мае Киркоров признался, что влюбился. Музыкант заявил, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя партнерши музыкант не раскрывает.

Ранее сообщалось, что Пугачева встретилась с мужем.

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