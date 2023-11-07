Получивший повестку в армию Xolidayboy упал в обморок на концерте

Певец Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) потерял сознание во время своего выступления в Ставрополе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На опубликованном изданием ролике видно, что музыканту стало плохо прямо на сцене. Служба безопасности площадки и другие члены команды взяли Минаева на руки и отнесли за кулисы — судя по видео, в этот момент Xolidayboy все еще находился без сознания. Позднее ему оказали медицинскую помощь.

Очевидцы предположили в беседе с Shot, что певцу стало плохо из-за сильной жары в зале.

Накануне сообщалось, что Минаеву вручили повестку в военкомат. Сотрудники военного комиссариата подловили исполнителя, когда он находился в аэропорту Минеральных Вод во время гастролей по Ставропольскому краю.

Это случилось после того, как глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала инициировать проверку якобы имеющих место антироссийских высказываний Минаева и его продюсера, а также предоставить правоохранителям выдержки из интервью музыканта.

Позднее продюсер музыканта пригрозила Мизулиной судом.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — сказала она.

Ранее муж Цыгановой заявил, что история с обыском была розыгрышем.