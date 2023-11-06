Лолита перепела «На Титанике» с Инстасамкой

Певица Лолита Милявская опубликовала в своем Telegram-канале вырезку из предстоящего клипа «На Титанике», созданного совместно с Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева).

Релиз композиции запланирован на 10 ноября 2023 года, говорится в посте. В опубликованном видео Зотеева зачитывает свой куплет, а также в нем исполняется часть предстоящего припева.

При этом не всем поклонникам Милявской понравилась новая композиция. Часть фанатов осудили певицу за выбор пары для дуэта.

«Лолита, не надо с ней»; «С Лакостой реально крутой трек получился, но тут...»; «Лолита — ты лучшая! Не ту пару выбрала», — написали под постом.

В самом популярном комментарии к сниппету отметили, что слова из куплета Зотеевой сложно разобрать.

«А только я одна ни одного слова не поняла у девчули? Наверно, вода мешала петь», — пошутил пользователь.

В июле стало известно, что Лолита ведет переговоры о дуэте с Инстасамкой. Милявская заявляла тогда, что хорошо относится к Зотеевой и часто цитирует ее: «За деньги да». По словам певицы, Зотеева называет ее «ма», а она ее — «дочь».

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