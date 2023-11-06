Максим Фадеев едва не отменил концерт в Минске: «Дошло до администрации президента»

Продюсер и композитор Максим Фадеев признался, что думал об отмене своего концерта в Минске из-за болезни. Ролик с заявлением деятеля российской эстрады публикует Telegram-канал «Звездач».

«За несколько часов «до» просто закладывает горло. Ни с того ни с сего. Это дошло вплоть до администрации президента, нам помогли и быстро нашли фониатра (врача-оториноларинголога, специализирующегося на диагностике и лечении патологии голосового аппарата. — прим. «Газеты.Ru», — признался артист.

По словам Фадеева, подобная ситуация произошла в его карьере впервые. Врач, отметил музыкант, сделала ему укол адреналина, после чего он вышел на сцену.

Недавно Анна Asti призналась, что сделала себе укол адреналина на последнем концерте в Москве, несмотря на то, что доктор запрещал исполнительнице его делать. Это случилось из-за того, что врач, который сопровождал Asti все три дня выступления, уехал раньше окончания концерта, но певице нужно было закончить мероприятие. Asti отметила, что вместо адреналина ей обычно делают капельницы.

«Вы видите красивую картинку, но это огромный труд. В моменте мне хотелось плакать», — призналась артистка.

Ранее Немоляева назвала Доронину человеком, который «сам по себе».