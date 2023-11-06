У Бони произошел «процесс расширения»

Блогерша Виктория Боня в Telegram-канале порадовалась, что сегодня ночью у нее случился процесс расширения.

«Я часто «работаю». Во сне, у меня идут процессы. А сегодня он шел именно с вами. Думаю, вы начнете это ощущать», — призналась она.

В своем интервью 2022 года Боня признавалась, что ее курсы «Женщина Богиня» и «Женщина На Миллион» направлены на расширение границ создания, поиска баланса и гармонии. Она не пояснила, как это работает.

При этом в мае блогерша создала собственную программу, которая, по ее словам, избавит человека от страдания — «думания». Телеведущая считает, что страдание человека, «которое не позволяет ощущать энергию» связано с «думанием».

Певица Лолита Милявская, в свою очередь, подшутила над Боней из-за ее слов, отметив, что создается новое философское течение под названием «Бонизм».

Милявская опубликовала юмористический ролик, в котором смотрит лекции Бони. Все видео певица просит собеседника, который остается за кадром, внимательно слушать телеведущую и не разговаривать.

«Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается. Он всегда что-то сравнивает — одного с другим, вчера-сегодня. Получается, мысль — это инструмент для измерения. Когда мы смотрим на мир, мы измеряем его. Наверное, нужно смотреть, а не измерять его», — говорила Боня в ролике.

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