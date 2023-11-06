Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Бони произошел «процесс расширения»

Блогерша Боня призналась, что во сне у нее идут процессы расширения

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Виктория Боня в Telegram-канале порадовалась, что сегодня ночью у нее случился процесс расширения.

«Я часто «работаю». Во сне, у меня идут процессы. А сегодня он шел именно с вами. Думаю, вы начнете это ощущать», — призналась она.

В своем интервью 2022 года Боня признавалась, что ее курсы «Женщина Богиня» и «Женщина На Миллион» направлены на расширение границ создания, поиска баланса и гармонии. Она не пояснила, как это работает.

При этом в мае блогерша создала собственную программу, которая, по ее словам, избавит человека от страдания — «думания». Телеведущая считает, что страдание человека, «которое не позволяет ощущать энергию» связано с «думанием».

Певица Лолита Милявская, в свою очередь, подшутила над Боней из-за ее слов, отметив, что создается новое философское течение под названием «Бонизм».

Милявская опубликовала юмористический ролик, в котором смотрит лекции Бони. Все видео певица просит собеседника, который остается за кадром, внимательно слушать телеведущую и не разговаривать.

«Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается. Он всегда что-то сравнивает — одного с другим, вчера-сегодня. Получается, мысль — это инструмент для измерения. Когда мы смотрим на мир, мы измеряем его. Наверное, нужно смотреть, а не измерять его», — говорила Боня в ролике.

Ранее Вика Цыганова показала своего нового пресс-атташе на фоне заявлений про нейросеть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий