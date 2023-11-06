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В ноябре стартуют съемки «Голубого огонька»

«КП»: съемки «Голубого огонька» пройдут с 12 ноября по 1 декабря

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

В первой половине ноября начнутся съемки традиционной новогодней программы «Новогодний голубой огонек», несмотря на то, что в прошлые годы работа над шоу начиналась во второй половине месяца. Об этом сообщает kp.ru.

По данными издания, съемочный процесс пройдет с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Ранняя подготовка, отмечает kp.ru, связана с тем, что в этом месяце свои музыкальные программы снимают сразу несколько телеканалов. Создатели решили облегчить работу артистам, не нагружая сильнее и без того плотный график.

На «Голубом огоньке 2023 — 2024» традиционно выступят Николай Расторгуев, Дмитрий Харатьян, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков и другие. Они снимаются в проекте бесплатно, заявляет издание. Ведущими новогоднего шоу будут Андрей Малахов и Николай Басков, другие имена пока не раскрываются.

Съемки программы начинаются с того, что исполнители записывают номер на съемочной площадке, потом поздравляют с Новым годом на камеру, а затем снимают эпизод с чоканьем бокалами с ближайшим по графику коллегой. Параллельно с этим сейчас идет набор массовки в «Голубой огонек».

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