Мэрайю Кэри обвинили в краже рождественского хита «All I Want for Christmas Is You»

Автор песен Энди Стоун (псевдоним — Винс Вэнс) подал иск против исполнительницы Мэрайи Кэри из-за того, что певица якобы украла у него песню «All I Want for Christmas Is You». Об этом сообщает USA Today.

По словам Стоуна, его коллектив Vince Vance and the Valiants выпустил композицию с таким же названием в 1989 году — за несколько лет до релиза трека самой Кэри. Мужчина утверждает, что певица дословно скопировала фразу: «Все, что я хочу на Рождество — это ты», — подчеркивая, что в контексте Рождества эту обыденную фразу использовал первым именно его коллектив. Кроме того, Стоун считает, что мелодия композиции Кэри на 50% напоминает его песню.

В своем иске автор песен упоминает также композитора Уолтера Афанасьеффа и компанию Sony Music Entertainment, заявляя, что они причастны к нарушению авторских прав. По словам Стоуна, команда Кэри «несомненно имела доступ» к его песне до того, как создала свою. Tрек Vince Vance and the Valiants вошел в чарт Billboard Hot Country Chart за девять месяцев до выхода песни Мэрайи Кэри, отмечается в иске.

USA Today подчеркивает, что это второй судебный спор Вэнса против Кэри. В прошлом году суд отклонил иск автора песен, который, по данным издания, имел практически такое же содержание.

Ранее на Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях.