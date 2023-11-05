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Людмила Поргина вспомнила, как ее отговаривали от брака с «нищим» Караченцовым

Актриса Людмила Поргина призналась, что всегда верила в успех Караченцова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина в интервью «Мосленте» вспомнила, как доброжелатели отговаривали ее от брака с «нищим» актером Николаем Караченцовым.

«Доброжелатели» говорили: «Зачем он, нищий, тебе нужен?» На что я отвечала: «Он еще будет!» И не ошиблась. Любовь к Коле согревала меня и сейчас согревает. Ради него я сделала бы все на свете. Я носила его на руках после катастрофы, и это не было для меня в тягость», — заверила Поргина.

По словам артистки, мать звезды тоже была против их свадьбы, так как ей не нравилась ни одна из невест Караченцова. Поргина отметила, что несмотря на огромное уважение артиста к своей матери, он все-таки женился на возлюбленной. При этом, добавила артистка, Караченцова нельзя было назвать «маменькиным сынком».

«Мама была главным человеком в жизни Коли, и я с этим смирилась. Он был самым нежным сыном на свете. Назвать его «маменькиным сынком» нельзя, он сам принимал решения. Ей не нравилась ни одна из его невест, включая меня, и все-таки он женился», — резюмировала Поргина.

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