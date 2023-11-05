Ида Галич не стала критиковать возлюбленного за неправильный выбор тары для воды

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что готова идти на компромисс в быту ради отношений с новым возлюбленным.

«Вы знаете, у меня есть парочка бытовых [привычек], самая дурацкая из них — ненавижу, когда пьют воду из кружек. Ненавижу. Человечество изобрело стекло и тоненькие стаканы. Надо пользоваться. Я считаю», — заверила Галич.

Блогер отметила, что вчера к ней в гости пришел очень приятный и хороший человек, который налил себе воду в кружку. Галич отвернулась и заставила себя никак не комментировать произошедшее. Она считает, что подобную реакцию можно назвать результатом ее взросления.

«Думаю, вот это мне, наверное, нравится этот «дикарь». Сижу тише воды. Воды в этой треклятой кружке. Ну ладно, это та жертва, на которую я готова пойти. Какое-то время», — резюмировала блогер.

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