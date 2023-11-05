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Российский режиссер сравнил Кристофера Нолана и Стэнли Кубрика

Режиссер Игорь Зуйков назвал Нолана доступным зрителю Кубриком

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Universal Studios

Режиссер Игорь Зуйков заявил, что в фильмах Кристофера Нолана есть много отсылок к творчеству Стэнли Кубрика, а также схожих тем. Его слова передает ИА RuNews24.ru.

«Но если Стэнли был беспристрастным и относился к миру с некой сатирой, то Нолан — это переосмысленное и более доступное зрителю истолкование похожих тем», — отметил постановщик.

Зуйков добавил при этом, что лента «Оппенгеймер» Нолана напомнила ему картину «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсена. Он пояснил, что главный герой в «Нефти» смирился со своей звериной сущностью, а в «Оппейнгемере» прослеживается путь от одержимого идеей создания нового мира ученого до сломленного системой человека, который испытывает чувство вины.

18 сентября «Оппенгеймер» собрал в мировом прокате $912 млн, став самым кассовым байопиком в истории. Биографическая картина Кристофера Нолана опередила байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

«Оппенгеймер» — фильм о создателе атомной бомбы, созданный режиссером «Начала» Кристофером Ноланом. Минкульт России не стал выдавать прокатные удостоверения «Барби» и «Оппенгеймеру» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям».

Ранее режиссер «Оппенгеймера» назвал биографические фильмы «бесполезным» жанром кино.

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