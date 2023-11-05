Звезду хита «Мне очень нужен ты» просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ

Певицу Сашу Project (настоящее имя — Оксана Кабунина-Гинзбург) и бывшую возлюбленную стилиста Сергея Зверева просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание подчеркивает, что внимание на исполнительницу обратили общественники движения «Ветераны России». По их словам, во время своего прямого эфира в соцсетях Project раскритиковала армию России и СВО в целом.

Сейчас, отмечает Shot, певица живет в Москве.

Кабунина-Гинзбург стала известной в 2000-е годы. В то время она выпустила две пластинки — «Очень нужен ты» и «Говорила мама». Всего в багаже у исполнительницы пять синглов: «Все для тебя», «Я теперь твоя», «Солнце», «Запретов нет» и Block. При этом певица также известна из-за романа со стилистом Сергеем Зверевым, с которым прожила год. На момент их отношений парикмахеру был 41 год, а певице — 18.

В 2014 году Project призналась, что стала жертвой неудачной пластической операции. По словам девушки, хирург уговорил ее модифицировать свою внешность — изменить форму подбородка и сделать подтяжку груди после родов. Хотя она пришла к нему с просьбой изменить носовую перегородку.

После проделанных манипуляций мать Саши назвала то, что стало с лицом дочери «фильмом ужасов», а у самой девушки после суммарно девяти общих наркозов началось расстройство сна, как она выразилась, «патологическая безграмотность» и появились проблемы с памятью — Саша Project забывала русскую речь.

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