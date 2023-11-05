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Лолита отчитала Ларису Черникову за «хамское» поведение на телешоу

Певица Лолита осудила Ларису Черникову за отсутствие на репетициях шоу «Суперстар»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита на шоу «Суперстар» отчитала участницу Ларису Черникову за отсутствие на репетициях и игнорирование продюсеров шоу.

«Ребята, я вижу, какое количество профессионалов, как они болеют и как каждый хочет выйти на эту сцену. А сегодня я увидела плевок. Началась съемка, все бегали: «Нет Черниковой!». Все остальные есть на репетиции, а она два дня не давала о себе знать, хотя вот абсолютно здорова: ручки, ножки на месте. Двигалась прекрасно. Это я называю хамством», — возмутилась Лолита.

Ведущий шоу Вадим Такменев заявил, что певица не могла держать связь с шоураннерами проекта, так как заболела. Черникова выступила со своим хитом «Я люблю тебя, Дима». Членам жюри понравилось выступление конкурсантки, они поставили ей 6 из 8 возможных баллов. Наташа Королева и вовсе призналась, что напевает эту песню всякий раз, когда звонит другу по имени Дмитрий.

Ранее Прохор Шаляпин спровоцировал комика на «Звездах в Африке».

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