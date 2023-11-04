Певцов заявил о желании поговорить с ушедшим из жизни сыном

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов во время интервью YouTube-каналу «Не Пруст» заявил о желании поговорить с ушедшим из жизни сыном.

У 60-летнего народного артиста России спросили, с кем он хотел бы побеседовать из тех, кого уже нет в живых.

«Со своим сыном, старшим, я с ним очень мало беседовал, к сожалению», — сказал он.

22-летнего сына артиста Даниила не стало в сентябре 2012 года. Во время дружеской вечеринки Певцов-младший вышел на балкон, с которого сорвался вместе с перилами, упав с высоты третьего этажа. Он получил множественные травмы и впал в кому, из которой уже не вышел.

Кроме того, Певцов заявил о значимой роли жены Ольги Дроздовой в его жизни.

«То, что я живу, дышу, хожу своими ногами, — ее заслуга. Если бы не она, меня могло бы и не быть сейчас. Она мой вдохновитель, спаситель и главный человек в моей жизни. Самый большой страх в моей жизни — это когда во сне я потерял свою жену, страшнее сна у меня не было», — признался Певцов.

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