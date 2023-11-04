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В Петропавловской крепости открылся фестиваль «Чудо света»

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света»

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости стартовал Фестиваль «Чудо света». Об этом сообщает kp.ru.

Фестиваль с 4 по 6 ноября с 19:00 до 22:00. Парящие в воздухе картины для него были созданы с помощью нейросетей.

«Красочное шоу приурочили ко Дню народного единства и началу работы Международной выставки-форума «Россия», которая стартует одновременно с фестивалем в Северной столице. Только взглянуть на нее можно будет на ВДНХ в Москве. Оба события раскрывают тему «Было — стало — будет», — уточнил в пресс-службе Смольного.

Каждая из световых инсталляций фестиваля рассказывает об определенном периоде истории, о современности и будущих проектах. Здесь есть ведущий вдаль двор-колодец, стена из таращащихся глаз и огромный фрегат, а также петропавловские зайцы.

В Нарышкинском бастионе во время фестиваля расскажут историю света — от первобытного огня до современных источников освещения.

«Чудо света» проводится в Петербурге с 2016 года.

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