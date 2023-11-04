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В Большом театре прокомментировали ночную очередь за билетами на «Щелкунчик»

Большой театр начал продавать билеты на «Щелкунчик»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продажи билетов в Большой театр на балет «Щелкунчик» начались в 11:00. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на театральные кассы.

Никакой информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет «Щелкунчик» у Большого театра нет, уточнили в учреждении культуры, комментируя ночную очередь к кассам.

В ночь на 4 ноября у Большого театра в Москве выстроилась очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик».

В очереди, по данным СМИ, к полуночи находились около 500 человек. Telegram-канал Shot уточнял, что часть людей стоят в ожидании уже более 12 часов.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря. Стоимость билетов составит от полутора до 20 тысяч рублей.

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