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Яна Рудковская вступилась за Сашу Петрова на фоне критики хейтеров

Продюсер Яна Рудковская попросила фанатов оставить Сашу Петрова в покое

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале попросила хейтеров Саши Петрова не донимать его своими комментариями касаемо недавней свадьбы.

«И все по этому поводу опять не могут сдержать свое особо ценное мнение. Опять кто-то занялся своей личной жизнью, не спрашивая мнения мимо проходящих и подписчиков, как только посмел... А есть какое-то тайное знание, почему нас должно волновать, что двое взрослых, дееспособных людей разошлись, а потом один из них женился?» — возмутилась Рудковская.

Продюсер признала, что в парах иногда случаются недомолвки, и что бывшая девушка Петрова Стася Милославская может быть недовольна внезапной женитьбой артиста. При этом Рудковская отметила, что не видела комментариев от актрисы, но читала множество негативных слов о звездной паре от посторонних людей в сети.

«Захотел Петров — женился, захотел — развелся. Свободные взрослые люди делают что хотят, интернет им не родитель», — резюмировала Рудковская.

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