Пугачева уехала из замка в Грязи

Певица Алла Пугачева покинула свой замок в деревне Грязь и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 08:23 личный водитель Пугачевой на ее Rolls-Royce выехал из замка в Грязи и направился в Звенигород. Оттуда он вернулся через час и спустя еще 60 минут забрал Примадонну из особняка. Затем машина с Пугачевой направилась в сторону Санкт-Петербурга.

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Вслед за этим общественники из движения «Зов народа» потребовали задержать певицу Аллу Пугачеву и допросить ее на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также потребовали наказать Примадонну по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами.

Ранее в Госдуме рассказали, сможет ли вернувшаяся Пугачева выступать в России.