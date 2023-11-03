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Возвращение Пугачевой в Россию назвали «отыгранной картой»

Музыкальный критик Соседов: тема возвращения Пугачевой – уже отыгранная карта

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Россиянам преимущественно неинтересна тема возвращения в страну певицы Аллы Пугачевой, убежден российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. От ее возвращения ничего не изменится, заявил он в беседе с телеканалом «360» и призвал закрыть эту тему.

«Мне кажется, людям это уже абсолютно неважно. Это уже отыгранная карта, что о ней говорить. Ну возвратится — ничего от этого не изменится», — сказал Соседов, подчеркнув, что Пугачева – россиянка, и вернуться на родину ей запретить не могут.

Музыкальный критик предположил, что певица вернулась в страну, чтобы жить здесь, подчеркнув при этом, что никто о ее мотивах не задумывается.

«У людей другие сейчас проблемы, их волнуют другие темы. Что цепляться за старое? О ней много было сказано в свое время, и эта тема уже должна быть закрыта», — заключил эксперт.

Напомним, помощница Аллы Пугачевой подтвердила приезд певицы в Москву, не став уточнять, надолго ли она вернулась. В Госдуме при этом заявили, что на территории России Пугачева не сможет вести концертную деятельность.

В Кремле, комментируя новости о приезде певицы, подчеркнули, что законопослушные граждане России могут свободно покидать родину и возвращаться в любое время.

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