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Алла Пугачева могла вернуться в Россию для продажи имущества

«КП»: певица Алла Пугачева приехала в Россию ради продажи недвижимости

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер из Москвы предположил в беседе с kp.ru, что Алла Пугачева вернулась в Москву из-за бюрократических вопросов, связанных с продажей недвижимости в России.

«В мае по Москве по гостям Алла не ездила – поэтому к ней в деревню приезжали друзья и юристы. Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено», — заявил он.

Недавно сообщалось, что в Москве у Пугачевой есть одна квартира, которая досталась артистке от бывшего зятя Руслана Байсарова. Ее площадь составляет 303 квадратных метра. Рыночная стоимость этой недвижимости — примерно 400 миллионов рублей.

При этом исполнительница владеет еще двумя земельными участками в России — в ДСК «Творчество» (кадастровая стоимость — 4 миллиона рублей) и в деревне Бережки (800 тысяч рублей).

Накануне директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Ранее сообщалось, что сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО.

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