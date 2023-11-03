Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне возвращения Пугачевой в Россию

Певец Филипп Киркоров приобрел на благотворительном аукционе картину «Примадонна» за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным издания, мероприятие прошло 2 ноября в рамках презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Вырученная за полотно сумма пойдет на помощь фонду «Ты супер!», который занимается поддержкой молодых артистов.

Помимо Киркорова, в аукционе приняли участие Анита Цой (картина примерно за 383 тысячи рублей) и телеведущая Елена Сажина (600 тысяч рублей).

2 ноября сообщалось, что Пугачева вернулась в РФ. Она приехала в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с ней не было. Позднее Примадонну засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь.

Исполнительница пересекла российскую границу через КПП в Псковской области, а затем поехала в Москву. Рано утром, 3 ноября, Примадонна оказалась в столице. В это время в замке шла подготовка к ее возвращению.

При этом до сих пор неизвестно, какие у певицы планы в России.

Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин перенес 16 концертов в Израиле.