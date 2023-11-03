Дата выхода «Ужасающего 3» намечена на 2024 год

В следующем году 25 октября в кинотеатрах выйдет третья часть фильма «Ужасающий». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Действие третьей части происходит во время Рождества, когда Арт (Дэвид Ховард Торнтон) терроризирует округ Майлз, пока его жители засыпают в канун праздника.

Второй фильм «Ужасающего», который вышел в 2022 году, принес $11 млн при бюджете в $250 тысяч.

«Замечательный успех «Ужасающего 2» был обусловлен не только ненасытным аппетитом к новым и захватывающим иконам ужасов, таким как клоун Арт, но и его беспрецедентным театральным выпуском и маркетингом, а также его непреклонным духом», — сказал режиссер и сценарист Дэмиен Леоне.

В августе дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма ужасов Константина Максимова «Телекинез». Действие фильма разворачивается в 1977 году в Москве, где в режиме полной секретности советские ученые исследуют паранормальные явления.

Ранее сообщалось, что Бенисио Дель Торо расследует загадочное преступление в трейлере «Рептилии» от Netflix.