Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дата выхода «Ужасающего 3» намечена на 2024 год

Фильм ужасов «Ужасающий 3» выйдет в 2024 году в октябре

close
100%
Dark Age Cinema

В следующем году 25 октября в кинотеатрах выйдет третья часть фильма «Ужасающий». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Действие третьей части происходит во время Рождества, когда Арт (Дэвид Ховард Торнтон) терроризирует округ Майлз, пока его жители засыпают в канун праздника.

Второй фильм «Ужасающего», который вышел в 2022 году, принес $11 млн при бюджете в $250 тысяч.

«Замечательный успех «Ужасающего 2» был обусловлен не только ненасытным аппетитом к новым и захватывающим иконам ужасов, таким как клоун Арт, но и его беспрецедентным театральным выпуском и маркетингом, а также его непреклонным духом», — сказал режиссер и сценарист Дэмиен Леоне.

В августе дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер фильма ужасов Константина Максимова «Телекинез». Действие фильма разворачивается в 1977 году в Москве, где в режиме полной секретности советские ученые исследуют паранормальные явления.

Ранее сообщалось, что Бенисио Дель Торо расследует загадочное преступление в трейлере «Рептилии» от Netflix.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий