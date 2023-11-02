Максим Галкин* показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн евро

Юморист и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) продемонстрировал на видео обстановку в своем пентхаусе на Кипре. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал снятый в квартире ролик, в котором раскрыл подробности предстоящего концерта.

«В феврале состоятся мои концерты в Эстонии и Швеции», — сообщил шоумен и перечислил места и даты своих выступлений.

Он начал снимать видео в гостиной — на кадрах виден ее интерьер со светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами. Затем Галкин перешел на террасу и показал вид на море. Как сообщает сайт kp.ru, в 2017 году Галкин и Алла Пугачева купили эту квартиру за 10 млн евро в самом дорогом небоскребе Лимассола.

Галкин с супругой покинули Россию и улетели в Израиль в октябре 2022 года. После этого комика включили в реестр иноагентов за осуществление политической деятельности за счет зарубежных источников финансирования, включая украинские.

Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин покинули Израиль. Последний прилетел на Кипр, а точной информации о том, где находилась его жена, долгое время не было. Ходили слухи, что Пугачева отправилась в путешествие с мужем и детьми, однако ее концертный директор не подтвердила эту информацию.

Ранее сообщалось, что вечером 2 ноября Пугачева в одиночестве вернулась в Россию.