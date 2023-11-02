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Ведущий «Маски» о постельных сценах: «Есть определенная цензура»

Телеведущий Макаров заявил, что не против съемок в культурной постельной сцене

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Вячеслав Макаров/VK

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров признался, что не против съемок в постельных сценах, однако до этого они должны пройти через «определенную цензуру». Его слова передает «Пятый канал».

«Даже постельная сцена, даже если ты находишься в одежде — ее можно сыграть так пошло, что у людей вызовет это отвращение. А вот когда постельная сцена выглядит культурно, эстетично, красиво и интеллигентно, тогда можно, она и без одежды может такой показаться», — пояснил телеведущий.

Макаров добавил, что при подобных сценах важно, чтобы режиссер верно поставил задачу актерскому составу.

Недавно Макаров дал совет, как не сделать девушке больно при расставании. Телеведущий признался, что ему всегда было тяжело признавать свое безразличие к человеку, которого он любил. По словам Макарова, всякий раз он пытался максимально безболезненно провести процедуру расставания и выслушать девушку.

Благодаря такому подходу телеведущему удалось сохранить хорошие отношения со всеми своими бывшими. Макаров также посоветовал не зацикливаться на себе и позаботиться о человеке, с которым собираешься расстаться.

Ранее бывшая невеста Мэттью Перри обвинила актера в абьюзе.

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