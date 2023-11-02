Кинопрокатчик выпустит «Мальчика и птицу» Миядзаки в двух версиях озвучки

Кинопрокатчик «Русский Репортаж» выпустит мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в двух официальных версиях дубляжа. Об этом сообщает «Афиша Daily».

«Мы выбрали две разные студии, чтобы удивить и самых преданных фанатов картин великого японского аниматора, и дать возможность широкой аудитории познакомиться с новым шедевром мастера в кинотеатрах», — сказала директор по маркетингу и кинопрокату дистрибьютора Анна Бочарова.

Первую версию озвучила студия CPI Films, а вторую — «Студийная банда». Официальные трейлеры с двумя дубляжами уже доступны для просмотра.

Анимационный фильм «Мальчик и птица» выйдет в России 7 декабря. В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

Недавно сообщалось, что Миядзаки начал работать над новым проектом.

Ранее стало известно, что финал аниме-сериала «Атака титанов» выйдет в России 4 ноября.