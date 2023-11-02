Танцующая под песню певицы Sia пара рассталась еще два года назад

Девушка, которая танцевала с молодым человеком танец под песню «Snowman» певицы Sia призналась, что отношения с парнем из ролика закончились еще два года назад. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Героиню видеоролика зовут Мария, она учится в Самарском государственном техническом университете. Как отметила девушка, они записали TikTok давно, потом опубликовали его в соцсети, а затем забросили аккаунт. Вскоре пара и вовсе рассталась. По словам девушки, экс-возлюбленные «просто не подошли друг другу, не сошлись немного характерами».

Недавно сообщалось, что австралийская певица Sia в своем TikTok опубликовала видео с парой, танцующей под снегом. Ролик за пару дней набрал 13 млн просмотров и 700 тысяч лайков.

В 2022 году Sia выложила ролик c другой парой, станцевавшей зимний вальс под ее песню. Ребята исполнили танец на минском проспекте Независимости. Как сообщал Telegram-канал «Sputnik Беларусь» ролик на тот момент набрал более 3,5 миллионов просмотров.

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