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Петров ответил Асмус после слов об «обидевшемся друге»: «Все бумерангом»

Актер Александр Петров процитировал стих после поста Асмус об обидевшемся друге

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asmuskristina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Александр Петров опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором он цитирует стихотворение поэтессы Шахназ Сайн.

«Все бумерангом, господа. Все бумерангом отражается. Если плюете в чью-то спину, это, несомненно, возвращается», — сказал артист.

В комментариях к посту подписчики предположили, что таким образом Петров ответил своей коллеге по фильму «Текст» Кристине Асмус. Накануне актриса рассказала в Instagram, что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров. Асмус отметила, что этот человек отписался от нее в соцсетях. Петров не подписан на Асмус, из-за чего подписчики сделали вывод, что он и является тем самым другом.

«Я подумала ровно 15 минут и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — добавила Асмус.

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым, сделав пост. В комментариях один из фанатов написал, что та стала похожа на Сашу Петрова. В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать ее расспросами, так как она непубличный человек.

Ранее Кристина Асмус намекнула, что Саша Петров пытается лишить ее работы.

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