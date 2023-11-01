Бывшая невеста Мэттью Перри обвинила актера в абьюзе

Бывшая невеста актера Мэттью Перри Молли Гурвиц обвинила его в эмоциональном насилии. На абьюз со стороны звезды «Друзей» она намекнула в посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященном уходу 54-летнего артиста из жизни.

«Я, конечно, знала этого человека и другим. Я непостижимо любила его, с ним было сложно, он причинял мне боль как никто другой», — написала 32-летняя Гурвиц.

По словам Гурвиц, никто не оказал на нее такого сильного влияния, как Перри.

«Я бесконечно благодарна за это, за все, чему научилась в наших отношениях», — написала она, порекомендовав партнерам алкоголиков искать поддержки в группах взаимопомощи для людей, пострадавших от алкоголизма другого человека.

Актриса Роум Шаданлу, дружившая с Перри, раскритиковала откровения Гурвиц.

«Стыдно, когда мошенники и проходимцы говорят об ушедших. Он ненавидел эту женщину, пытавшуюся судиться с ним. Ей должно быть стыдно за то, что она снова использует его», — написала она у себя в соцсетях.

Актер сделал предложение Гурвиц в 2020 году во время пандемии коронавируса. После он признавался, что был под действием наркотиков, когда предложил девушке жениться. Помолвка была разорвана.

Мэттью Перри не стало 29 октября, после чего его мемуары стали хитом продаж в США. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал «Друзья») и однажды вручили ее.

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