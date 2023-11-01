Lil Nas X надел дерзкий наряд на Хэллоуин и разозлил женщин

В канун Хэллоуина рэпер Lil Nas X пришел на тематическую вечеринку в костюме использованного гигиенического тампона. Фото и видео своего выхода в свет он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Этим нарядом 24-летний исполнитель разозлил поклонниц, которые рассмотрели в этом появлении неуважение.

«Lil Nas X, переодевшийся в кровавый тампон, — это самое бесящее, что я видела», «Как женщина, я чувствую неуважение к себе. Lil Nas X нужно навсегда отменить», — пишут рассерженные женщины в комментариях к постам Lil Nas X.

Накануне супермодель Хайди Клум пришла на Хэллоуин вместе с мужем в необычных костюмах.

Для ежегодной Хэллоуинской вечеринки супермодель выбрала образ павлина. Она появилась в синем бархатном костюме с клювом. Перья и ноги птицы изображала группа помощников. Муж Хайди Клум, Том Каулитц предпочел для выхода костюм яйца павлина. Пара вместе позировала на ковровой дорожке.

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