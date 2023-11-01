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Азиза объяснила, почему Пугачева скрывает свое местонахождение

Певица Азиза заявила, что Пугачева защищает свою семью

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза в разговоре с mk.ru заявила, что Алла Пугачева не раскрывает своего местонахождения из соображений безопасности.

«Алла Борисовна не говорит о том, где находится, потому что это ее личное пространство. И она не дает никому — ни журналистам, ни праздно интересующимся людям – заходить в него. Как говорится со своим уставом, да в чужой монастырь», — пояснила Азиза.

Исполнительница считает, что Примадонна обрисовала вокруг себя личное пространство, в которое не хочет пускать никого, кроме самых близких людей вроде мужа, детей и самых преданных друзей. Азиза посетовала, что у Пугачевой до эмиграции было много друзей в России. Однако, отметила певица, многие отвернулись от жены Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) после переезда звездной пары.

«В данный момент решила закрыть свое личное пространство, защитить свою семью. У нее сейчас непростое время, как и у многих в разных частях нашей планеты. И в своем доме можно чувствовать себя неуютно или некомфортно, а что уж говорить о других местах, где мы — чужие люди», — резюмировала звезда.

Ранее Ургант и Познер ответили на вопрос о любви к России.

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