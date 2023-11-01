Звезда «Склифосовского» рассказала о трудностях обучения ребенка дома

Актриса Мария Куликова, известная по своей роли в сериале «Склифосовский», рассказала «Леди.Mail.ru», что ей тяжело помогать сыну с домашними заданиями.

«Для меня редкие попытки засесть с сыном за уроки становятся настоящим мучением. Пробую разобраться в современной школьной программе, и возникает ощущение, что я вообще не училась в школе. У меня нет сил разбираться в том, как он справляется с уроками», — подчеркнула Куликова.

Она считает, что ее сын использует «психологический трюк», подсматривая решения или советы в интернете. По словам Куликовой, нередко ребенок сам легко справляется с заданиями, а учителя одобряют его успехи в школе. Актриса признала себя достаточно ленивым человеком, поэтому хвалит сына за самостоятельную учебу без ее помощи.

«У меня нет сил разбираться в том, как он справляется с уроками. Но я не прощаю вранья. Например, накануне вечером он сказал мне, что сделал все уроки, я была уставшая и не проверила, так ли это. Утром он просил прощения за это, а я сказала: «Мне не так важны хорошие оценки, как то, чтобы ты всегда говорил правду», — резюмировала артистка.

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