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Бритни Спирс показала откровенный наряд без белья

Певица Бритни Спирс снялась в платье без белья

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бритни Спирс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новое видео, в котором показала откровенный наряд без части нижнего белья — в бюстгальтере, но без трусов.

41-летняя Бритни позировала перед камерой со своей собакой и в платье с разрезами до подмышек, скрепленными серебристыми цепочками. Поклонники разглядели, что певица уже украсила дом к Рождеству.

Перед съемками Спирс нанесла свой «фирменный» макияж, густо подведя глаза.

«Я благодарна за сегодня. Новый день, новое слово, новая любовь, новый путь. Меня может кидать в разные страшные стороны, но в мире слишком много ненависти и войны. Я могла бы сидеть и улыбаться весь остаток жизни, я могла бы быть самой опасной женщиной в мире, но кого я обманываю? Нужно просто посмеяться, взять все мои слезы, перелить в бутылку с водой и провозгласить ее святой!» — написала в еще одном новом посте она.

Накануне певец Джастин Тимберлейк улетел в Мексику на фоне скандала с Бритни Спирс из-за опубликованных поп-исполнительницей мемуаров.

Ранее мать Бейонсе пожаловалась на взрывной характер дочери.

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