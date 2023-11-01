Наталья Подольская рассказала, как в детстве призывала инопланетян

Певица Наталья Подольская рассказала «Пятому каналу», что в детстве проводила мистические обряды в формате игры и призывала инопланетян.

«Мы соединяли карандаши, и инопланетян призывали прийти. И они, знаете, нам казалось, приходили», — вспомнила Подольская.

По словам исполнительницы, сейчас она не верит в мистику и предсказания, так как это противоречит ее религиозным убеждениям. Она считает, что подобные увлечения со временем проходят, когда у человека появляется больше «ума».

Незадолго до этого Наталья Подольская призналась в беседе с Сашей Савельевой, что два года не могла принять свое «новое» тело после кесарева. По словам звезды, на проработку этой проблемы у нее ушло два года. Исполнительница не скрывает, что хотела бы обратиться за помощью к психологу, но боится это сделать.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что спиртное глушит ее энергетические каналы.