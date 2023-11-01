Муцениеце снова подала в суд на Прилучного

Актриса Агата Муцениеце подала новый иск против своего бывшего супруга Павла Прилучного. Об этом сообщает kp.ru.

«Конечно, ей обидно, что он тратит свои гонорары на дорогие курорты, где отдыхает с новой женой и их маленьким ребенком», — заявил знакомый Муцениеце.

По данным издания, артистка требует увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Как отмечает источник kp.ru, Муцениеце сама неплохо зарабатывает — один съемочный день актрисы стоит 250 тысяч рублей, — поэтому их судебное разбирательство уже выходит за рамки исключительно суммы алиментов.

«Агате нужен скандальный контент, потому что он дает просмотры в соцсетях. Поэтому этим семейным разборкам нет ни конца ни края», — считает источник.

Адвокат Олег Колотушкин подчеркнул, что Муцениеце может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущего дохода Прилучного. Он заявил, что если актер получает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать может претендовать на треть от этого гонорара — получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов.

Экс-супруги растят 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию. Артисты расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда, поскольку у них не было никаких претензий друг к другу и о разделе имущества они договорились заранее. Экс-супруги смогли наладить общение только через три года после расставания, о чем оба говорили в интервью, однако теперь выясняют отношения через суд.

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