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Татьяна Буланова сообщила о намерении скрывать свою беременность

Певица Татьяна Буланова заверила, что будет скрывать беременность из-за суеверий

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» пообещала скрывать свою будущую беременность из-за суеверий и деликатности.

«Такие моменты, извините, как средство женской гигиены, показывать всем, но зачем это нужно? Это очень интимное, закрытое, что я могу обсудить только со своими друзьями. Беременные женщины иногда на фотографиях свой живот показывают. Я из суеверия такого делать никогда не буду: мало ли кругом каких глаз — и хороших, и плохих», — заверила Буланова.

При этом исполнительница подчеркнула, что хочет иметь детей от своего мужа, предпринимателя Валерия Руднева, который младше звезды на 19 лет. В октябре Буланова говорила, что не стала заключать брачный контракт с супругом.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

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