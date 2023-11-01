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Айза похвасталась большим кольцом в виде полового органа

Блогер Айза сняла видео с кольцом в виде полового органа на пальце

Блогер Айза в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором продемонстрировала публике большое кольцо в виде женского полового органа.

«Девочки! Смотрите! Я дождалась эту красоту», — написала Айза.

Фанаты в комментариях оценили новое украшение бывшей жены Гуфа и отпустили немало ироничных сравнений в адрес необычного кольца.

«Это со слепка делали?»; «Уровень самоиронии к которому я стремлюсь»; «Морем запахло»; «На левой вареник теперь на правую надо бананчик»; «Лилуна! Ты же говорила забыть про это, а сама людей провоцируешь», — написали комментаторы.

18 октября Айза намекнула, что у нее появился новый возлюбленный. Бизнесвумен призналась, что ее сердце занято.

Айза проживает на Бали вместе с сыновьями от прошлых браков. Она рассказывала, что не возвращается в Россию из-за строительства дома на острове. Блогерша призналась, что не может сейчас «бросить» стройку, так как это ее вложение в будущее. Айза планирует сдавать помещение в аренду. По словам звезды, она сама зайдется поиском арендаторов.

Ранее Кристина Асмус намекнула, что Саша Петров пытается лишить ее работы.

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