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«Закончит и помрет»: Сухоруков рассказал о неделикатном поведении Стоянова на съемках

Актер Виктор Сухоруков назвал Юрия Стоянова бунтарем на съемочной площадке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актер Виктор Сухоруков в интервью kp.ru рассказал, что его коллега Юрий Стоянов на съемках фильма «Пять процентов» вел себя как бунтарь.

«Я сделал для себя открытие. Он лидер на площадке, он дерзок, он бунтарь, он спорщик, он кокетка, он силен, он трудяга. А я думаю про себя: «Господи, как же он резко сказал, или дерзко ответил. А почему он этого послал? Поделикатнее надо». Работает на полную катушку, как будто бы сейчас закончит и помрет», — подчеркнул Сухоруков.

Артист отметил, что испытал катарсис после работы со Стояновым. При этом, по словам звезды «Брата», оба актеры были счастливы провести время вместе на съемочной площадке. Он добавил, что от фильма веет ностальгией ушедших времен, которую Сухоруков смог прочувствовать в павильонах Ленфильма, где был реквизит советской эпохи.

«Я был в каком-то аттракционе смешения времен, как будто оказался в советском времени, где был автомат с газировкой, эскимо, автомобиль «Москвич». Запах пыли на декорациях, реквизита. Я фильма не видел, но по маленьким отрывкам я слышу то время. Чувствую атмосферу», — поделился артист.

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