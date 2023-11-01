Наталья Бочкарева о Батрутдинове: «Он теперь муж, еще и бывший»

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала видео с Тимуром Батрутдиновым со съемок перезагрузки сериала «Счастливы вместе» и раскрыла, что юморист сыграет мужа в предстоящем шоу. Ролик публикует Telegram-канал «Звездач».

«У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да еще и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий», — заявила на видео Бочкарева.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты. В конце октября сообщалось, что актер Кирилл Кондратов также вернется к роли друга Гены Букина в перезапуске.

В конце августа сообщалось о начале съемок комедии «Иван Васильевич меняет все» по мотивам картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Тимур Батрутдинов сыграет в фильме главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного.

Ранее Евгений Петросян получил первую роль в ленте братьев Андреасян.