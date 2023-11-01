Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наталья Бочкарева о Батрутдинове: «Он теперь муж, еще и бывший»

Комик Батрутдинов сыграет бывшего мужа в перезагрузке «Счастливы вместе»

close
100%
timurbatrutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала видео с Тимуром Батрутдиновым со съемок перезагрузки сериала «Счастливы вместе» и раскрыла, что юморист сыграет мужа в предстоящем шоу. Ролик публикует Telegram-канал «Звездач».

«У нас новый жених. Нет, он уже не жених. Он теперь муж, да еще и бывший. Хотя кто его знает? Сегодня бывший, а завтра — настоящий», — заявила на видео Бочкарева.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян. В сезоне ожидается 10 серий длительностью 24 минуты. В конце октября сообщалось, что актер Кирилл Кондратов также вернется к роли друга Гены Букина в перезапуске.

В конце августа сообщалось о начале съемок комедии «Иван Васильевич меняет все» по мотивам картины Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Тимур Батрутдинов сыграет в фильме главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного.

Ранее Евгений Петросян получил первую роль в ленте братьев Андреасян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий