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Асмус намекнула на обидевшегося на нее Петрова

Актриса Кристина Асмус намекнула, что Саша Петров пытается лишить ее работы

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что «один ранимый друг» пытается лишить ее работы через продюсеров, отметив, что он также отписался от нее в соцсетях.

«Я подумала ровно 15 минут и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — добавила Асмус.

Telegram-канал «Светский хроник» предположил, что тем самым актриса намекнула на своего партнера по фильму «Текст» Александра Петрова. Издание связало это с тем, что артистка возмутилась новостями о свадьбе Петрова, который, по ее словам, должен был жениться на ее подруге Стасе Милославской. И, судя по страничке актера в Instargram, он не подписан на Асмус.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Недавно сообщалось, что Асмус подшутила над актером в соцсетях. Актриса призналась, что изменила цвет волос. В комментариях один из фанатов заявил, что она стала похожа на Сашу Петрова. В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать девушку расспросами, так как она не публичный человек.

Ранее юмористка Клара Новикова назвала завистниками тех, кто пишет о ее исчезновении.

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