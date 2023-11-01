В 63 года умерла актриса Марина Москаленко

Российская актриса Марина Москаленко, известная своими работами в театре и кино, скончалась в возрасте 63 лет, сообщили в пресс-службе Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова. Об этом пишет РИА Новости.

«В ночь на 31 октября на 64-м году жизни ушла Марина Валерьевна Москаленко. Сердце остановилось», — говорится в официальном сообщении.

Марина Москаленко родилась в Москве 9 октября 1960 года. В 1984 году она успешно окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Актриса долгое время выступала на сцене Московского академического театра Сатиры, а также проработала более 20 лет в театре кукол имени Образцова, где создала множество ярких образов, включая роль мамы Аладдина в «Волшебной лампе Аладдина», грациозной хищницы Багиры в «Маугли», Танечки в «Нашей Чукоккале» и многие другие.

Марина Москаленко также снялась в нескольких фильмах, начиная с ее дебютной роли в мелодраме «Счастливая Женька!» в 1984 году. Она наиболее известна по своим работам в фильмах «Шура и Просвирняк» (1987), «Рыпкина любовь» (1993), «Любовь и прочие глупости» (2010) и других.

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