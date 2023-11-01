Писательница, приходящаяся племянницей Бунину, умерла в возрасте 100 лет

Во вторник на 101-м году жизни умерла Татьяна Муромцева, русская писательница, которая была племянницей лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Об этом сообщила Зоя Арриньон, глава русской миссии в культурной ассоциации La Renaissance Francaise («Французский Ренессанс»), пишет ТАСС.

Зоя Арриньон отметила, что Татьяна Владимировна Муромцева встретила свое 100-летие в сентябре. Она родилась в Москве и была племянницей Ивана Бунина, а также внучкой Сергея Муромцева, первого председателя Государственной думы Российской империи.

В 2012 году Муромцева опубликовала книгу воспоминаний под названием «В поисках моей России» (A la recherche de ma Russie par Tatiana Mouromzeff) во Франции, а затем она была переведена на русский язык.

В книге много страниц, посвященных матери писательницы, Наталии Муромцевой-Саарбековой, которая отправила ее в начале 1930-х годов в Париж к своей бабушке, оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой. Во Франции Татьяна Муромцева прожила большую часть своей жизни.

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