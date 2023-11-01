Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Писательница, приходящаяся племянницей Бунину, умерла в возрасте 100 лет

Писательница, племянница Бунина Муромцева умерла в Бельгии на 101-м году жизни

close
100%
Wikimedia Commons

Во вторник на 101-м году жизни умерла Татьяна Муромцева, русская писательница, которая была племянницей лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Об этом сообщила Зоя Арриньон, глава русской миссии в культурной ассоциации La Renaissance Francaise («Французский Ренессанс»), пишет ТАСС.

Зоя Арриньон отметила, что Татьяна Владимировна Муромцева встретила свое 100-летие в сентябре. Она родилась в Москве и была племянницей Ивана Бунина, а также внучкой Сергея Муромцева, первого председателя Государственной думы Российской империи.

В 2012 году Муромцева опубликовала книгу воспоминаний под названием «В поисках моей России» (A la recherche de ma Russie par Tatiana Mouromzeff) во Франции, а затем она была переведена на русский язык.

В книге много страниц, посвященных матери писательницы, Наталии Муромцевой-Саарбековой, которая отправила ее в начале 1930-х годов в Париж к своей бабушке, оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой. Во Франции Татьяна Муромцева прожила большую часть своей жизни.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий