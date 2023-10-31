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Валерия рассказала, почему стала меньше уделять внимания Пригожину

Певица Валерия призналась, что не проводит вечера с Пригожиным

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Нина Зотина/РИА Новости

Певица Валерия призналась в беседе с «Пятым каналом», что проводит вечера отдельно от своего мужа Иосифа Пригожина, как как у супругов разные интересы.

«Я телевизор не смотрю, но у меня муж все время его включает. Новости он там смотрит. Для меня это какой-то просто шумовой источник», — заявила она.

При этом певица уверила, что им хватает общения в течение дня. Она добавила, что Пригожина восхищают ее увлечения, хоть некоторые привычки, например, вставать в восемь утра и тренироваться, продюсер не понимает.

«Ему приятно, когда мы с ним находимся во Франции, а я общаюсь с людьми без переводчика. Когда мы приезжаем в Англию, там тоже общаемся без переводчика. Ему приятно», — отметила исполнительница.

В начале октября Валерия заявляла, что совмещать работу и личную жизнь помогает ей строгий график. У исполнительницы есть четкое расписание, которому она следует. Однако певица не знает, по каким принципам живет ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее сообщалось, что Валерия Гай Германика разводится.

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