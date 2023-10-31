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Селена Гомез опубликовала пост о войне в Израиле из-за хейта, но ее снова раскритиковали

Поклонники раскритиковали Селену Гомез за молчание на фоне конфликта в Израиле

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selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селена Гомез опубликовала пост в соцсетях с осуждением войны в Израиле после того, как фанаты раскритиковали ее за молчание.

«Я взяла перерыв от социальных сетей, потому что мое сердце разрывается при виде всего ужаса, который происходит в мире. <...> Мы должны защитить всех людей, особенно детей, и навсегда остановить насилие», — написала исполнительница.

Гомез посетовала, что ее слов будет недостаточно, чтобы предотвратить войну между Израилем и Палестиной.

«Я бы хотела изменить мир, но один пост этого не сделает», — подчеркнула она.

Последние слова певицы вызвали негодование у части ее поклонников. Исполнительницу осудили за то, что она заговорила о неспособности помочь именно в кризисный момент, хотя до этого не раз выступала «за доброту и все остальное».

«У тебя есть огромное влияние, сила и голос, чтобы распространить правильное послание для миллионов людей, но ты выбираешь этого не делать»; «Всем плевать, что то, что ты делаешь, не изменит мир. Та могла бы распространить действительно важную информацию среди тех, кто тебя читает», — написали в комментариях.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о жизни Павла Дурова в Дубае.

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