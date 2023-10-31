На ТНТ Music составили четыре протокола о пропаганде ЛГБТ

Учредителю телеканала ТНТ Music грозит штраф до 16 млн рублей по делу о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

В Таганский суд города Москвы поступили четыре административных протокола по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения») в отношении ООО «Фонбет ТВ» — она же является учредителем ТНТ Music. Дата заседания пока не назначена.

По данной статье, отмечает ТАСС, предусматривается штраф в размере до четырех миллионов рублей для юридических лиц. Таким образом, ООО «Фонбет ТВ» могут оштрафовать на 16 млн рублей за четыре протокола. Кроме того, по закону суд может приостановить деятельность компании.

В начале августа суд оштрафовал главу «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Представители гендиректора на судебном заседании выразили несогласие с выводами ведомства, так как, по их мнению, Роскомнадзор не доказал, что ленты с запрещенной информацией могли смотреть несовершеннолетние. Вскоре стало известно, что Кинопоиск обжалует решение суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры ожидают миллиардный сбор от фильма «По щучьему велению».